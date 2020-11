Am 17. November um 19:00 Uhr deutscher Zeit lädt der AV-Branchenverband AVIXA wieder zu seiner monatlichen Digital Signage Power Hour. Das Thema diesmal: Digitale Experiences im Bereich Commercial Real Estate. Das Expertenpanel wird darüber sprechen, wie und warum Großkonzerne und Grundstückseigentümer für viel Geld LED-Videowände in ihren Lobbys installieren – und auf was man dabei achten sollte. Dazu wirft die Power Hour einen Blick auf verschiedene Schlüsselprojekte und deren Ergebnisse, Kosten und Herausforderungen.

Zu den Gästen zählen diesmal:

Amahl Hazelton , Head of Strategy & Development bei Moment Factory . Das Multimedia Entertainment Studio aus Montreal ist auf die Konzeption und Entwicklung digitaler Umgebungen spezialisiert.

Cybelle Jones, CEO der Society of Experiential Graphic Design (SEGD). Die Organisation aus Designern, Integratoren, Messebauern und Architekten plant und baut digitale Experiences.

Jeremy Kolieb, Gründer und Vorstand der Consumer Experience Group LLC, die auf Customer-Experiences unter anderem im Retail oder in Hotels spezialisiert sind.

David Niles, Gründer der Niles Creative Group. Die Firma produziert, führt Regie und editiert Content für zahlreiche On-Air-Netzwerke und berät verschiedene Fortune-500-Unternehmen.

, Gründer der Die Firma produziert, führt Regie und editiert Content für zahlreiche On-Air-Netzwerke und berät verschiedene Fortune-500-Unternehmen. Emily Webster, Vorstand und SVP Creative bei ESI DESIGN, die beispielsweise das neue „Statue of Liberty Museum“ gestalteten, das vergangenes Jahr für verschiedene AV-Awards nominiert wurde.

Die Anmeldung zur November Digital Signage Power Hour am kommenden Dienstag ist unter diesem Link möglich.