Dynamisch animierte Bilder- und Videos auf 130 Quadratmetern hochauflösender LED – Innlights Displaysolutions und Trendcard haben einen Club in der Kölner Innenstadt in eine 360-Grad-LED-Experience verwandelt. Gemeinsam lieferten die beiden Unternehmen aus Wuppertal dem InCavall „VIP Club” auf dem Kölner Ring sowohl Konzept als auch Technik und nahmen die Installation vor. Und der neue digitale Club kann sich durchaus sehen lassen.

Über eine Länge von 53 Metern mit unterschiedlichen Bildhöhen erstreckt sich die beeindruckende Medieninstallation. Die verwendeten S3-Module von Innlights sind nur 42mm dick und verwenden Black Face LED-Technologie speziell für Indoor. Der Pixelpitch liegt bei 3,9 mm, die Helligkeit bei bis zu 1.200 cd/qm. Laut Innlights haben die LED eine lange Betriebszeit und verbrauchen wenig Strom.

Die LED-Module wurden direkt auf die Trockenbauwände montiert und können so von vorne gewartet werden. Zur Sicherheit wurden brandschutzhemmende Macrolon-Scheiben als Overlay für die LED-Screens verbaut. Ergänzt wird die Medieninstallation um zwei effektvolle LED-Verkleidungen an der Theke und am DJ-Pult – zusammen rund 18qm LED.

Die Zuspielung aller Displays erfolgt über insgesamt elf Full HD-Container. Der Clou: Dank Innlights-Software Remote Control App (Innlights RCA) kann die ganze Installation einfach vom Smartphone aus bedient werden. „Wir haben bewusst auf eine für den Kunden leicht anwendbare Zuspielung via Smartphone oder Tablet geachtet. Das Programm kann so vor Ort jederzeit und ohne Fachwissen einfach geändert und invidivualisiert werden“, erklärt Kolja Birkenbach von Innlights.

Den Content für die Installation betreut Trendcard. Ständig werden neue Bilder und Videos entwickelt, passend zu Events im Club. „Die unbegrenzten Darstellungsmöglichkeiten machen in Verbindung mit der modernen und stilvollen Architektur das InCavall zu einem besonderen Ort in der Kölner Innenstad“, sagt Trendcard-Geschäftsführer Thomas Klem. Über ein Kamerasystem hat die Agentur jederzeit die Qualität des Contents auf den Displays im Auge. Die im Projekt gesammelte Erfahrung wollen die Unternehmen künftig auch für weitere 360-Grad Medieninstallationen nutzen.