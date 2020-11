Die Kampagnen ‚Schau nicht weg‘, ‚SOS-Kinderdörfer-Mütter‘ sowie ‚Afrika‘ laufen im November auf allen TV-Wartezimmer Screens in Deutschland. Der DooH-Anbieter stellt dem Hilfsnetzwerk die Werbefläche in dieser schwierigen Zeit kostenlos zur Verfügung – und das nicht zum ersten Mal. Seit zehn Jahren sind die SOS-Kinderdörfer Kooperationspartner von TV-Wartezimmer.

Die unabhängige, nichtstaatliche Hilfsorganisation ist weltweit aktiv und unterstüzt mit nachhaltigen Projekten extrem arme Kinder und Familien. Die Kampagnen auf den Screens in Wartezimmern sollen auf deren Nöte aufmerksam machen, denn: die Corona-Krise trifft den Kontinent Afrika mit aller Härte. In Kliniken fehlt die Minimal-Ausstattung und besonders in der Enge der Slums gibt es keine Isolationsmöglichkeiten – das Virus verbreitet sich immer schneller. „Hier ist dringend Hilfe nötig, denn Armut und Hunger gehen nicht in Quarantäne“, so TV-Wartezimmer.

„Als Europas größtes Gesundheits-Netzwerk liegt uns auch das Wohl von Kindern am Herzen. Somit ist für uns die Unterstützung der SOS-Kinderdörfer selbstverständlich – und zählt seit vielen Jahren zu unserem sozialen Engagement. Denn die Schwächsten unserer Gesellschaft leiden besonders unter der Corona-Pandemie!“, meint Markus Spamer, Gründer und Geschäftsführer von TV-Wartezimmer.