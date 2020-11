Anstelle von großen mechanischen Förderband-Installationen setzt das VM-Team von Douglas auf die Anziehungskraft von Digital Signage. Die Flakons von Annayake stehen nur optisch auf einem Förderband, ohne sich zu bewegen. Die Dynamik im Schaufenster an der Düsseldorfer Königsallee kommt allein von den sehr schön integrierten Displays.

Ein hervorragendes Beispiel, wie integrierte VM-Digital Konzepte dynamische Storys erzählen können. Hoffen wir, das wir in Zukunft noch weitere ähnliche VM-Installationen sehen werden. Zurzeit investiert Douglas in neue Flagshipstores u.a. in Hamburg (Jungfernstieg) und in München (Kaufingerstr.)