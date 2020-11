Außenwerber Goldbach bietet ab sofort eine neue Art von Programmatic DooH für Flughafen-Screens an. Mit „Addressable Gate TV“ können Displays in Flughäfen in Echtzeit nach individuellen Zielgruppendefinitionen bespielt werden. Und das vollautomatisch selektiert und mit angepassten Motiven. Das neue Produkt wird von Goldbach zusammen mit Partner Cittadino umgesetzt.

Die Beiden machen sich ein einfaches Prinzip an Flughäfen zunutze: In den Sicherheitsbereichen halten sich vorwiegend Personen auf, die gerade gelandet sind oder auf anstehende Abflüge warten. Der aktuelle Flugplan bestimmt damit die Anzahl und Zusammensetzung des Publikums recht genau. Bei „Addressable Gate TV“ erfolgt die Ausspielung der Kampagnen dann nur an genau den Gates, deren Abflug- und Ankunftsflüge die gewünschten Kriterien des Werbekunden erfüllen.

Das Targeting basiert auf den Flugdaten der Lufthansa Industry Solutions. Die ermitteln die Sitzplatzkapazitäten in den Maschinen aller Airlines halbstündlich. Das System berechnet dann pro 30 Minuten Zeitslot die Anzahl der Personen, die sich gerade im jeweiligen dem Flug zugewiesenen Warteraum, Gate oder Kofferband aufhalten. Alles in Echtzeit. Die Zielgruppenmerkmale der Passagiere unterscheiden sich anschließend je nach der jeweiligen Airline und dem Flugziel. Und natürlich dem Abflughafen.

Claudia Zayer, Unitleitung DooH bei Goldbach, dazu: „Programmatische Werbung eröffnet uns viele neue Spielräume. Es ist eine spannende Entwicklung, die wir gerne vorantreiben. Gerade die Effizienz für Werbetreibende und die höhere Relevanz für das Zielpublikum stellen eine klare Win/Win-Situation für beide Seiten dar.“

Die erste Agentur, die eine Kampagne mit „Addressable Gate TV“ umgesetzt hat, ist Weischer.JvB. „Durch die neue Abrechnungsbasis, die bei Addressable Gate TV zum Einsatz kommt, können wir den Touchpoint Airport auch in der momentanen schwierigen Situation als relevanten Kommunikationskanal nutzen. Der Kunde zahlt das, was tatsächlich vor Ort passiert. Durch das genaue Targeting werden die Streuverluste minimiert und Werbebudget kann effizienter eingesetzt werden“, kommentiert Udo Schendel, Geschäftsführer von Weischer.JvB. In Kombination mit der sogenannten Dynamic Content Optimization (DCO) und den halbstündig gelieferten Daten der Fluggesellschaften kann die Agentur so die gesamte Bandbreite von Programmatic DooH einsetzen.