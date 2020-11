Der Münchner Value Added Distributor Concept International bietet ab sofort den neuen DM5 von Giada an. Der AMD-basierte Digital-Signage-PC ist gerademal so groß wie ein Buch und aus stoßfestem Metall. Im Inneren rechnet eine DualCore AMD Ryzen R1305G CPU mit einer Basisfrequenz von 1,5 GHz und einer Turbofrequenz von 2,8 GHz. Die Grafik-Power steuert eine Radeon Vega 3 GPU bei, welche für ein scharfes Bild auch bei schnellen Bildwechseln sorgt.

In der DM-Reihe verbaut Giada konsequent AMD-Komponenten und bietet Einkäufern damit eine Alternative zu den unlängst knapp gewordenen Intel-Chips an. „Damit entspricht Giada einem Technologietrend aus dem Mini-PC-Markt: weg von der Abhängigkeit von Intel-Komponenten. Gerade wenn große Stückzahlen gefragt sind, wollen Einkäufer unabhängig von eventuellen Lieferengpässen und, damit verbunden steigenden Preisen bleiben“, kommentiert Mike Finckh, CEO von Concept International. Als kleiner Bruder des DM6 bietet der neue DM5 laut Hersteller minimal schwächere CPU-Leistung bei gleicher Grafikleistung zu einem erheblichen Preisvorteil.

Multimedia-Content für bis zu 3 Displays

Der DM5 versorgt wahlweise bis zu zwei 4K- oder drei Full-HD-Displays mit Inhalten in 60 Hz und eignet sich so für Installationen beispielsweise in Schnellrestaurantketten (QSR) oder im Retail. Der Mini-PC kann aber auch als HMI (Human Machine Interface) in der Industrie genutzt werden. Hier sorgt die verbaute Hochleistungs- Grafik-Konfiguration dafür, dass Touchscreen-Oberflächen so flüssig reagieren wie die Nutzer es von ihren Smartphones kennen.

Weitere Spezifikationen des DM5 von Giada:

maximal 32 GB Dual-Channel Arbeitsspeicher mit DDR4-2400-Modulen

Drei HDMI-Ports (2x 2.0 und 1x 1.4), zwei USB 3.1, eine serielle Schnittstelle für Industrieanwendungen und ein SIM-Card-Slot für 4G-Mobilfunkmodule

Ausfallsicherheit durch die im BIOS integrierte JAHC-Technologie, die unter anderem das Rauf- und Runterfahren des PCs zu festen Uhrzeiten an bestimmten Wochentagen ermöglicht

automatische Re-Boot-Funktion bei Softwareproblemen namens „Watchdog“

Wahlweise mit Windows 10 oder Linux Ubuntu 18.04

Der DM5 Barebone ist ab sofort zu einem Preis von 265 Euro netto erhältlich.