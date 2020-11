Nicht nur Brandmeldeanlagen und Entrauchungssysteme mussten während der neun Jahre Bauverspätung neu geplant und aufwändig umgebaut werden. Auch das FIDS Digital Signage System – 750 Anzeigescreens für Abflugdaten und Gate-Informationen – ist zur Eröffnung bereits in der zweiten Generation.

Wenig überraschend für Digital Signage Experten waren die 2012 installierten und nie im Realbetrieb eingesetzten professionellen Displays schon End-of-Life bevor der erste Passagier das Terminal betrat. 2018 entschied die Flughafengesellschaft alle 750 FIDS Screens gegen neue NEC-Displays auszutauschen.

Nun eröffnet der Hauptstadtflughafen Willy Brandt in einer der schwersten Krisen der Luftfahrt mit weniger als 5000 Fluggästen täglich. In den kommenden Tagen ziehen die einzelnen Fluglinien von Tegel nach BER. Ab kommenden Sonntag 8.11. ist dann endgültig Schluss am Innenstadtflughafen TXL und der BER geht in den Vollbetrieb,