Der französische Digital Experience Plattform-Anbieter Intuiface und DeepSight-Softwareanbieter Sightcorp haben eine neue Partnerschaft verkündet. Künftig bieten die Beiden das „Audience Analytics Bundle“ an, das ihre Lösungen für dynamische Inhaltsbereitstellung auf Digital Signage, Analytics und AI-basierter Gesichtserkennung kombiniert – und sie Einzelhändlern und DooH-Anbietern als unkompliziertes Paket zur Verfügung stellt.

So erkennt das DeepSight Toolkit von Sightcorp etwa Alter und Geschlecht von Kunden im Geschäft oder Passanten sowie deren Blickrichtung – oder ob eine Maske getragen wird. Die Daten aus der AI-gestützten Gesichtsanalyse werden anonym in Echtzeit gesammelt. Die GDPR-konforme Plug-and-Play-Software ist mit jeder 2D-Kamera kompatibel, die an ein Windows- oder Linux-gesteuertes Edge-Gerät angeschlossen ist.

Die Daten aus der Publikumsanalyse verwendet anschließend die Digital Signage-Plattform von Intuiface, um die Inhalte auf den Displays zu steuern. So können gezielt kontextbezogenen Inhalte basierend auf bestimmten Zielgruppen ausgespielt werden. Auch Daten zum Standort oder dem Wetter fließen für noch gezielteres situationsbedingtes Targeting ein. Über die Analyse der Blickrichtung und der Verweildauer erfasst das System am Ende die Werbewirksamkeit.

Einzelhändler oder DooH-Anbieter, welche die Technologie nutzen wollen, brauchen keine eigenen Programmierkenntnisse. Die No-Code-Lösung setzt auf eine unkomplizierte Benutzeroberfläche. Selbst neue Benutzer der Intuiface-Plattform sollen in nur wenigen Minuten dynamische Inhalte erstellen können – und so ihre Screens in smarte Werbeflächen verwandeln.

Da der Erfolg messbar ist, könnten Anzeigen auf den Displays anschließend höherpreisig verkauft werden, argumentieren die Anbieter. Dadurch soll der Return of Investment (ROI) für die Lösung recht gut ausfallen. Käufer des Bundles erhalten Lizenzen für Sightcorps DeepSight, Intuiface Player und Intuiface Analytics, um die Vorteile anonymer Videoanalyse und smarter Digital Signage direkt nutzen zu können.

Am 15. Dezember um 10 Uhr New York / 16 Uhr Paris bieten beide Unternehmen zudem ein kostenloses Webinar an. In Live-Produktdemos wird gezeigt, wie Inhalte dynamisch ausgelöst und Publikumsmetriken erfasst werden können. Die Anmeldung zum Webinar ist hier möglich.

Der Wiener Digital Signage-Softwareanbieter Grassfish bietet die Technologie von Sightcorp übrigens in einer ähnlichen Partnerschaft an.