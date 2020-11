Mit über 400 Filialen ist die schwedische Modekette KappAhl mit Sitz in Mölndal bei Göteborg vor allem in Schweden, Finnland, Norwegen und Polen präsent. Mit seinem neuen Flagship-Store im Nordstan Shopping-Center in Göteborg wollte sich der Fashion-Anbieter modern von der Konkurrenz abheben. Integrator Audico Systems platzierte verschiedene Lösungen von LG, wie etwa 88″ Ultra Stretch Displays und transparente LED im Schaufenster als Eye-Catcher und für Werbebotschaften. Im Video erläutert Daniel Borg, Managing Director von Audico Systems AB, die Intention hinter dem neuen Shop-Design.

