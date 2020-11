Danke an Jicky von Bechtolsheim von WallDecaux die beiden Motiven der aktuellen Easyjet Kampagne teilte. Unser Favorit ist das Aluhüte-Motive: „Verschwörung am BER: Überall Gates“. Die Berliner Agentur Dojo textet für Easyjet schon seit Jahren mit witzigen Wortspielen. Out of Home braucht mehr solche Kampagnen die im Gedächtnis bleiben.