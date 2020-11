Rund vier Jahre nach der Vorstellung des ersten Prototypen will Panasonic noch diesen Dezember ein transparentes 55″ OLED-Display auf den Markt bringen. Der Marktstart des Displays, das bereits auf der IFA 2019 zu sehen war, ist zunächst in Japan und Asien-Ozeanien geplant. Ein Preis ist noch nicht bekannt. Allerdings vermarktet Panasonic transparente OLED-Display auch für den Consumer-Markt und den Einsatz in den eigenen vier Wänden. Entsprechend dürfte die Preisregion nicht allzu hoch ausfallen.

„Unser neues transparentes OLED-Display ermöglicht viele neue Arten der Bildpräsentation, je nach Modus. Entweder sind die Objekte im Hintergrund des Panels zu sehen oder es wirkt im neuen Black-Mode wie ein ganz normales Display. Mit dieser einzigartigen Eigenschaft ist unsere OLED-Lösung der Beginn einer neuen Generation an Displays“, schreibt Panasonic in der Pressemitteilung.

Das transparente OLED-Display wird in zwei Ausführungen auf den Markt kommen: TP-55ZT110 und TP-55ZT100. Beide Modelle bieten Full-HD-Auflösung über HDMI 1.4b. Das TP-55ZT110 verfügt über eine zusätzliche Dimming Unit, die den von Panasonic erwähnten „Black Mode“ mit reduzierter Transparenz aktiviert. Der soll den Anteil des durchscheinenden Lichts erheblich reduzieren. So werden Panasonic zufolge tiefere Schwarzwerte und ein höherer Kontrast möglich – auch bei sehr hellen Lichtverhältnissen. Das TP-55ZT100 ist dafür schmaler (nur 3,8mm gegenüber 7,8mm) und leichter (8kg statt 14kg).

Einen TV-Tuner verbaut Panasonic nicht in seinem neuen Display. Es könnte somit wohl nur als hübsches Element mit Wow-Effekt in der Wohn-Einrichtung seinen Platz finden. Oder eben in Digital Signage-Installationen, etwa in Geschäften oder Museen. Hier werden Mediaplayer und Content Management Systeme auch eher genutzt, als in den eigenen vier Wänden.