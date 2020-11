Der Aufsichtsrat der Ceconomy AG hat die Nachfolge seines Vorsitzenden geregelt. Der langjährige Telekom-Manager Thomas Dannenfeldt soll auf Jürgen Fitschen folgen, dessen Amtszeit mit Abschluss der Hauptversammlung im Februar 2021 nach 13 Jahren endet. Fitschen gehört dem Aufsichtsrat seit 2008 an und ist seit der Spaltung im Jahr 2017 dessen Vorsitzender.

„Thomas Dannenfeldt ist genau der richtige Kandidat, um das Unternehmen in dieser entscheidenden Phase der Transformation als Aufsichtsratsvorsitzender zu begleiten. Er verfügt über weitreichende Erfahrungen mit Veränderungsprozessen und Digitalisierung. Ich freue mich, mit ihm als potenziellen Nachfolger meine Aufgabe in gute Hände zu geben“, so Fitschen.

Dannenfeldt war insgesamt 26 Jahre im Telekom-Konzern tätig, zuletzt als Finanzvorstand. Er wird den Aktionären auf der Hauptversammlung am 17. Februar 2021 als neues Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen. Im Fall seiner Wahl soll er im Nachgang zum Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums gewählt werden. Dannenfeldt ist zudem seit diesem Jahr Aufsichtsratsmitglied bei NOKIA und AXXESSIO.

Ebenfalls neu im Aufsichtsrat ist Sabine Eckhardt, die bereits im Oktober 2020 gerichtlich als Aufsichtsratsmitglied bestellt wurde. Die Expertin in den Bereichen Vertrieb, Digitalisierung und Neue Medien tritt die Nachfolge von Dr. Bernhard Düttmann an. Der Finanzexperte war seit 2019 Interim-Vorsitzender im Aufsichtsrat der Ceconomy. Als er für die Dauer von weiteren zwölf Monaten als Vorstandsvorsitzender bestellt wurde, schied er aus dem Rat aus.

Die ordentliche Hauptversammlung der Ceconomy AG soll am 17. Februar 2021 als virtuelle Veranstaltung stattfinden.