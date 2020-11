Mega Curved-LED Screen in Dubai JCDecaux präsentiert „The Wave“

Nach der Verlängerung der Exklusiv-Partnerschaft mit dem Dubai International (DXB) bis 2028 hat Außenwerber JCDecaux jetzt seine bisher faszinierendste DooH-Installation am Flughafen der Luxus-Metropole enthüllt. „The Wave“ ist ein 87 Quadratmeter großer gebogener LED-Screen, der über dem Ausgang der Gepäckausgabe thront. Der beeindruckende Screen ist damit für die Passagiere das neue ikonische Tor in die Stadt Dubai. JCDecaux bezeichnet die Medienplattform als „erste ihrer Art in einer Flughafenumgebung“.

Dem Erfolg des neuen Screen-Aushängeschildes gegenüber steht natürlich die Corona-Krise. Der Flughafen Dubai, vor der Pandemie der weltweit verkehrsreichste Flughafen im internationalen Reiseverkehr, könnte laut DXB CEO Paul Griffith in diesem Jahr einen Rückgang des Passagieraufkommens um bis zu -70% verzeichnen. So Griffith in einem Interview mit Reuters.

Wie schnell sich die Zahlen erholen werden ist nach wie vor unklar. In Dubai dürfen derzeit die meisten Passagiere frei in das Emirat einreisen, sobald sie ein negatives Testergebnis vorlegen. Passagiere aus bestimmten besonders Corona-belasteten Ländern werden bei der Ankunft erneut getestet und unter Quarantäne gestellt, bis sie ihr Ergebnis erhalten.