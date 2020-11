Die Zeiten sind schwierig, doch Flagshipstores spielen eine besondere Bedeutung für die meisten Marken. Hier werden nicht nur Produkte erlebbar gemacht und verkauft, die Flagships schaffen eine emotionale Bindung zu Brands. Ob Kunden später dann stationär oder online kaufen – ist sekundär.

So setzt auch Skechers USA – die zur Zeit mit dem Trend Chunky Sneaker eine Revival erleben – auf Erlebnis im neuen Store. Um ehrlich zu sein, ist das Store-Design beim Betreten des Stores erstmals eine Enttäuschung und meilenweit entfernt von den stationären Inszenierungen von Nike, Adidas & Co.

Erst die Rolltreppenfahrt in die erste Etage vermittelt ein markentypisches Erlebnis. LED und Spiegel an Wand und Decke erzeugen eine raumfüllende Atmosphäre, die in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen ist. Uns gefällt das man sich gegen einen raumfüllender LED-Overkill entschieden hat und dafür lieber auf eine Kombination von LED-Stripes und Spiegelflächen setzt. Der Effekt ist weniger massiv wie ein voller LED-Raum und der Kunde ist mittels Spiegelung Teil des Experience.