Stimmungstechnisch geht es seit der Wahl bei den Amerikanern im Angesicht der COVID-Pandemie gerade wieder bergauf. Der frischgewählte US-Präsident Biden präsentierte noch vor Amtsantritt seine Corona-Strategie, die dem gebeutelten Land durch die Krise helfen soll. Biden sagte aber auch „Uns steht ein dunkler Winter bevor“, denn die Fallzahlen steigen in den USA weiter und die Unsicherheit vieler Bürger um die Zukunft ist allgegenwärtig.

JCDecaux will die Ängste mildern und etwas Licht in den dunklen Corona-Winter bringen. Der Außenwerber hat jetzt die Kampagne „We keep going“ gestartet, die gemeinsam mit Kreativagentur Fred&Farid entwickelt wurde. Die OoH-Kampagne mit mehr als 150 Motiven ist auf Plakaten in New York, LA, Chicago und Boston zu sehen. Die Motive sind als City-Porträts farblich dem jeweiligen Ort angepasst. Etwa Sonnenuntergangs-Orange in LA oder Taxi-Gelb in New York.

Die Plakate sollen mit wenigen Worten an den Gemeinschaftssinn der Bürger apellieren – ganz ohne Hashtag oder sonstige Aufforderung zum Handeln. Die Botschaften lauten etwa „Under our masks we smile“, „We are magic“, „Optimism is our superpower“ oder auch „We are all neighbours“. Es gehe den Gründern der verantwortlichen Agentur Fred&Farid zufolge darum, „einfach weiterzumachen“. Auf der Kampagnen-Website können die Plakate heruntergeladen werden.