Das XL-Netzwerk des britischen Außenwerbers Ocean Outdoor wächst um sieben neue Large Format DooH-Displays. Damit erstreckt sich das Werbenetz nun bereits über fünf große Pendlerstädte Großbritanniens: Glasgow, Manchester, Birmingham, Edinburgh und Southampton. Die jetzt insgesamt 27 Screens sind entlang vielbefahrener Pendlerstraßen um die Metropolen platziert. 8 Meter breit und 4 Meter hoch liefern sie rund 3,4 Millionen Kontakte pro Woche.

Das XL-Netzwerk wurde erstmals im März 2020 als flexibler, datengesteuerter Channel eingeführt. Der Content kann entsprechend auf Live-Wetter-, Temperatur- und Verkehrsinformationen gestützt ausgelöst werden. Neu für Werbetreibende ist auch die proprietäre Fahrzeugerkennungstechnologie (VDT) von Ocean. Diese aktiviert Inhalte zugeschnitten zur jeweiligen vorbeifahrenden Automarke oder dem Fahrzeugmodell.

„Trotz der Herausforderungen des Jahres 2020 sind wir unserem Versprechen treu geblieben, zu investieren und unser Super-Premium-Portfolio auszubauen“, sagt Ocean Outdoor Geschäftsführer Steve George. „Die Welt hat sich verändert, aber OoH hat seine Widerstandsfähigkeit und Bedeutung für digital vernetzte Städte unter Beweis gestellt. Unser erweitertes XL-Netzwerk gibt Marken und Werbetreibenden Zugang zu den besten Standorten in UK – und so die Möglichkeit, in großem Maßstab Präsenz zu zeigen, wenn das Land wieder auf dem Weg der Besserung ist.“

Laut Ocean ist das Verkehrsaufkommen um die Roadside-Screens nach dem Tief durch die Lockdowns inzwischen wieder fast auf Vorkrisen-Niveau – gerade weil auch viele Britten die öffentlichen Verkehrsmittel aus Angst vor Ansteckung mit Corona meiden. Zu den Marken, die auf der erweiterten Screen-Flotte Platz genommen haben, gehören eBay, JD Sports und TikTok. Die Planungsgenehmigung für zwei weitere Standorte in Leeds und Newcastle im Jahr 2021 hat Ocean ebenfalls bereits erhalten.