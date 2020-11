Goldbach Deutschland und das Ad-Tech-Unternehmen Hivestack haben eine neue Partnerschaft bekanntgegeben. Werbetreibende in Deutschland können das Goldbach DooH-Inventar in Zukunft auf Hivestack Supply-Side Plattform (SSP) programmatisch buchen. Gleichzeitig wird Goldbach sein Netzwerk sowohl bei Open Exchange- als auch bei Private Market Place (PMP)-Käufen verfügbar machen.

„Marken und Agenturen wissen den Wert, den Programmatic durch genaue Zielgruppenansprache, eine schnelle Markteinführung und seine Anpassungsfähigkeit für DooH bringt, sicher zu schätzen“, sagt Robert Stahl, Geschäftsführer von Goldbach Deutschland. „Der Trend zu programmatischer Außenwerbung wächst schnell“.

Hivestack expandiert gerade rasant in Asien, aber auch in Europa. In Großbritannien verkündete das Ad-Tech-Unternehmen Anfang August eine Partnerschaft mit Ocean Outdoor, die bekannte Installationen wie die Piccadilly Lights oder die die Full-Motion-Netzwerke The Loop und The Grid vertreiben. Hivestacks Ziel ist es, die programmatische Reichweite und Wirkung von DooH für Marken und Verlage weltweit zu steigern. Experten vermuten, dass 2021 bereits jede zweite Omni-Channel Kampagne programmatisch geplantes DooH enthalten wird. Die Corona-Pandemie hatte den Trend stark beschleunigt.