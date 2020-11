Mit den neuen VPL-PHZ präsentiert Sony die kompaktesten Laserprojektoren ihrer Art. Der VPL-PHZ60 ist laut Sony der weltweit kleinste WUXGA-3LCD-Laserprojektor mit 6.000 Lumen Helligkeit. Sein kleiner Bruder VPL-PHZ50 verfügt über 5.000 Lumen, wie sich auch an der Produkbezeichnung erkennen lässt. Die beiden Geräte sind speziell für die Anwendung in Unternehmen und Bildungseinrichtungen, aber auch im Entertainmentbereich konzipiert. Dank der großen Lens-Shift-Funktion von 55 Prozent vertikal und den kompakten Außenmaßen von weniger als 10cm Höhe bei einem Gewicht von unter 7 kg lassen sich die Projektoren überall einfach installieren – auch in problematischen Umgebungen.

Die Reality Creation von Sony sorgt für eine besonders hohe Bildqualität. Die Technologie verringert digitales Bildrauschen. Die Laserlichtquelle der 3LCD-Projektoren erzeugt dem Hersteller zufolge helle, lebensechte Farben und Bilder. Die Farbabstufungsfunktion der Signalverarbeitung soll eine noch präzisere Farbwiedergabe sichern. Als Bild-Engine kommt Sonys neue „Bright View“ zum Einsatz, die selbst in hellen Umgebungen natürliche Farben garantieren soll.

„Sony war 2013 das erste Unternehmen, das einen Projektor mit einer 3LCD-Laserlichtquelle auf den Markt brachte. Seither haben wir unser Angebot kontinuierlich weiterentwickelt und unsere Produktpalette erweitert“, so Robert Meakin, European Product Manager für Business-Projektoren bei Sony Professional Europe. „Der VPL-PHZ60 und der VPL-PHZ50 sind Produkte mit einem durchdachten Design, die Helligkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität mit einer besonders kompakten Ausführung kombinieren. Damit haben Kunden eine noch größere Auswahl und können sich für genau das Modell entscheiden, das am besten zu ihren spezifischen Anforderungen und Budgets passt.“

Die Projektoren VPL-PHZ60 und VPL-PHZ50 sind voraussichtlich ab Januar 2021 erhältlich.