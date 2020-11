Wie der Zufall es wollte, veranstaltete invidis vor vier Jahren am Tag nach der damaligen Wahl eine unserer DSS Konferenzen im Javits Center in New York City. Eine einmalige Chance, den Wahlabend in den USA hautnah zu erleben. Viele Stunden starrten auch wir damals auf die Displays der TV-Networks in der Hotelbar des Marriot Marquis am Times Square.

Die Spannung war unerträglich, eine Sensation lag in der Luft. Also entschieden wir uns, raus auf die Straße zu gehen, um die Atmosphäre der Stadt einzufangen. Auch weit nach Mitternacht war der Times Square natürlich hell erleuchtet. Neben den üblichen DooH-Kampagnen zeigten einige der LED-Boards aktuelle TV-Livestreams und animierte Wahlergebnisse in Echtzeit. Ein für Digital Signage-Experten besonderer Moment. Auch wenn der Wahlsieger Trump eine faustdicke Überraschung war.

Heute Abend – vier Jahr später – ist es also wieder soweit: Eine ganze Nation, nein, die ganze Welt wird den Wahlabend verfolgen. Sowohl vor dem TV-Screen, als auch auf dem Mobiltelefon-Display und sicherlich auch wieder auf vielen DooH LED-Boards, nicht nur am Times Square.

Wir sind dieses Mal leider nicht in New York City, Corona-bedingt mussten viele der DSS Konferenzen 2020 wie in den USA, aber auch Moskau, Dubai, Sao Paulo oder Mexico City, abgesagt werden. Die Hoffnung bleibt, dass 2021 wieder besser wird. Vielleicht auch mit einem neuen Präsidenten. Die Screens werden es uns heute Nacht zeigen.