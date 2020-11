Der neue PX701-4K von ViewSonic soll 4K-Auflösung in einer neuen Preisklasse in Wohnzimmer und Meetingräume bringen. Das Gerät ist ab sofort im Handel für 999,90 Euro (UVP inkl. USt.) erhältlich. Mit 3.200 ANSI-Lumen Helligkeit und UHD-Auflösung (3840 x 2160 px) projiziert der PX701-4K laut ViewSonic selbst in relativ hellen Wohn- oder Besprechungsräumen scharfe Bilder mit kräftigen Farben. Möglich wird das durch die SuperColor-Technologie, die den Farbraum deutlich erweitert.

Features des ViewSonic PX701-4K:

HDR10 (High Dynamic Range) und HLG (Hybrid Log Gamma) für realistischere Bilder

Kontrast von 12.000:1

niedrige Eingangslatenz von 5 ms für schnellere Frame-by-Frame-Action

schnelle Bildwiederholungsrate von 240 Hz, auch für Gamer geeignet

integrierter USB-Poweranschluss mit 5 V/1,5 A. Hier können HDMI-Dongles für Wireless-Datenübertragung mit Strom versorgt werden, sodass keine separaten Netzadapter erforderlich sind.

zwei HDMI 2.0b-Anschlüsse, die auch 3D-Inhalte unterstützen

Warping-Tool erlaubt die Anpassung des Bildes an gewölbte bzw. krumme Oberflächen wie beispielsweise runde Wände

leistungsfähige 10W Lautsprecher

Das moderne Lampendesign soll besonders Wartungsarm sein und verfügt über eine Lebensdauer von 20.000 Stunden im SuperEco+-Modus. Softwareupdates für den Projektor stellt ViewSonic online zur Verfügung. Nutzer müssen die Firmware also etwas frickelig über einen USB-Stick aktualisieren.