Whiteboarding leicht gemacht – dieses Motto verfolgt Clevertouch, der inzwischen zum US-Distributor Boxlight gehört, mit der neuen Version 7 seiner Softwarelösung Lynx für digitale Whiteboards in Bildungseinrichtungen. Das Update verbessert die Benutzerfreundlichkeit der Oberfläche und soll mit vielen neuen Tools und Funktionen aufwarten. Eine der wichtigsten Neuerungen: parallel zur Whiteboarding-Ansicht kann künftig im Browser nach externen Inhalten gesucht werden. Bilder und Videos direkt aus Google oder YouTube lassen sich per Drag & Drop einblenden, ohne das man die laufende Sitzung verlassen muss. Über die „sichere Suche“ werden dabei zudem nur Inhalte angezeigt, die für Kinder geeignet sind.

Auch neue Funktionen für die Remote-Nutzung und Fernunterricht stellt Clevertouch in Aussicht. So können Unterrichtsstunden künftig bequem und ortsunabhängig von jedem beliebigen Gerät aus erstellt und über die Lynx-Cloud freigegeben werden. Sowohl Kollegen als auch Schüler haben auf Wunsch individuell Zugriff auf die Datei – entweder nur zur Ansicht oder auch um die Inhalte zu bearbeiten. Neue Content-Vorlagen für abwechslungsreicheren Unterricht sind ebenfalls in Lynx 7 enthalten. Hier findet sich eben verschiedenen neuen Hintergründen auch beispielsweise Kartenmaterial für den Geografie Unterricht. Oder Formen und Flussdiagramme für Mathematik.

Folgende Features für komfortables Arbeiten sind ebenfalls neu:

Dual-Pen-Funktion – erlaubt zwei Benutzer mit verschiedenen Stiften und / oder Werkzeugen gleichzeitig die Arbeit in der Whiteboard-Session

Stylus-Stift & Handschriftenerkennung – erkennt und vervollständigt handschriftliche Texte. Anwender können zudem drei individuelle Schriftarten in Lynx hinterlegen

Dateien konvertieren – Office-Formate wie Word, Excel oder PDF, aber auch verschiedene interaktive Whiteboard- oder Smart-Notebook-Dateien lassen sich künftig per Drag & Drop in Lynx konvertieren

Cloud-Konten synchronisieren – Lynx 7 ist jetzt kompatibel zu Cloud-Konten wie Dropbox, OneDrive oder Google Drive

Die neue Version Lynx 7 ist ab sofort kostenfrei über https://www.lynxcloud.app/downloads beziehbar und steht auch in den App-Stores von Google und Apple zum Download. Darüber hinaus ist die Whiteboarding-Lösung im Lieferumfang jedes Clevertouch Impact und Clevertouch Impact Plus enthalten.