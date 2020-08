Mit der CM-Serie will Clevertouch neue Maßstäbe in puncto Non-Touch-Display-Technologie setzen. Die Displays sind in sechs verschiedenen Größen erhältlich (43“, 49“, 55“, 65“, 75“, 86“) und punkten durch 4K-UHD, einfache Steuerung sowie einem umfangreichen Funktionsumfang. Die leistungsstarken Großformat-Displays eigenen sich für viele Anwendungsszenarien, beispielsweise als Digital-Signage oder Raumbuchungs- und Mitteilungszentrale im Einzelhandel, der Hotellerie, im Corporate-Sektor oder im Bildungsbereich.

Mittels Integration in die kostenfrei nutzbare Digital Signage Management-Plattform lassen sich die Displays als Digital Signage-Display verwenden und können beispielsweise Werbebotschaften, Bilder oder Nachrichten im Vollbild-Plakatfomat oder als Video anzeigen. Ebenso eignen sich die Screens für (Non-Touch)-Beschilderungs- und Leitsysteme oder als Teil eines Raumbuchungssystems. Im öffentlichen Bereich und im Corporate-Sektor soll die CM-Serie für flexible Kommunikation sorgen.

Mit Wireless Display-Technologie – einer Möglichkeit, Bildschirminhalte auf anderen Devices zu teilen –, Android und einer verbesserten Energieverbrauchssteuerung sind die Displays für eine Nutzung im 16/7-Betrieb ausgelegt. Als weiteres Plus nennt Clevertouch die dreijährige Austauschgarantie. Die CM-Serie ist ab sofort über den qualifizierten Fachhandel verfügbar.