110 Zoll für 130.000 Euro Samsung kündigt MicroLED-TV an

Samsung hat den Verkaufsstart eines neuen MicroLED-Displays als TV bekanntgegeben. Das Display unter dem schlichten Namen „MicroLED“ kommt auf 110 Zoll und richtet sich explizit an den Consumer-Markt. Wer jetzt einen deutlich günstigeren Preis als bei professionellen Lösungen wie ‚The Wall‘ erwartet, dürfte allerdings enttäuscht sein. Zum Marktstart in Südkorea bietet Samsung den MicroLED-TV für 170 Millionen Won, umgerechnet knapp 130.000 Euro an.

Ultra-Large-Screen Enthusiasten dürften dennoch auf ihre Kosten kommen: Die extrem dicht aneinander platzierten 8 Millionen Pixel des Displays liefern laut Hersteller atemberaubende, lebensechte Farben. MicroLEDs haben zudem gegenüber OLED eine bessere Helligkeit. Die Nutzungsdauer ist mit bis zu 100.000 Stunden ebenfalls höher. Ein brandneuer Micro AI-Prozessor sorgt für die HDR-Inhalte, allerdings nur in 4K.

Mit der größte Unterschied zu The Wall dürfte die Skalierbarkeit des Displays sein. Der neue TV ist eine einzelne Konfiguration und kann nicht erweitert werden. Allerdings ist der Bezel minimal – die sichtbare Fläche von vorne beträgt 99,99 Prozent. Theoretisch wäre also die Installation von mehreren „MicroLED“ nebeneinander möglich, wenn sie korrekt angesteuert werden. Ob sich das rentiert ist allerdings fraglich. Wann und ob der neue MircoLED-TV auch nach Deutschland kommt, ist aktuell noch nicht bekannt.