Das Jahr 2020 wartete mit vielen Herausforderungen auf. Herr Korn, wie läuft bei Samsung insbesondere das zweite Halbjahr bisher?

Im ersten Halbjahr sind wie bekannt ganze Branchen zusammengebrochen, etwa die Veranstaltungsindustrie oder die Reise-, Hotel- und Gastrobranche. Sehr viele Projekte wurden gestoppt, verschoben oder teilweise komplett abgebrochen. Durch den „Homeoffice-Effekt“ im Sommer stabilisierte sich die Lage etwas, die Nachfrage für Monitore war sehr hoch und hält auch jetzt weiter an. Wir sehen im Verlauf des zweiten Halbjahres einen anhaltend hohen Bedarf an Monitoren – und eine deutliche Erholung im Bereich professioneller Signage-Lösungen.

Mit neuen Lösungen für die Umsetzung von Sicherheits- und Hygiene-Konzepten wie zum Beispiel Einlasskontroll-Systemen oder Outdoor-Installationen wie digitale Menuboards für Fastfoodrestaurants entwickelte sich das Geschäft im zweiten Halbjahr positiv.

Samsung setzt neben LCD zunehmend auf (Micro)LED. Mit ‚The Wall for Business‘ hat Samsung nun auch eine professionelle Lösung in verschiedenen Pixel Pitches. Wie ist die Resonanz vom Markt?



Mit ‚The Wall for Business‘ bauen wir nicht nur unser Portfolio im Micro-LED Bereich weiter aus, sondern untermauern damit auch unseren Anspruch, Technologieführer im Bereich hochauflösender Bildwiedergabe zu sein. Neben der bekannten und erfolgreichen Version mit 0,84mm Pixelpitch bieten wir mit neu eingeführten Varianten in 1,2 und 1,6mm Pixelabstand.

Die exzellente Farbdarstellung, hohe Helligkeit und die beschichteten Panels bei einem sehr guten Preis/Leistungs-Verhältnis sind für unsere Kunden ausschlaggebend. Eingesetzt werden unser Wall Produkte in Forschung und Entwicklung, zur Vereinfachung von Filmproduktion oder zur hochwertigen Präsentation.

Sieht Samsung in der Krise Nachfrageveränderungen, etwa hin zu Einstiegsserien, kleineren Displaygrößen oder ähnlichem?



Eher nein. Die Lösungen, die unsere Partner mit uns realisieren sind vielfältig. Jeder Anwender hat auch seine eigenen Vorstellungen, wie groß ein Signage-Display sein sollte um zum Beispiel ins Shopdesign zu passen oder ob der Eingangsbereich für eine 55″ Kundenstopper-Lösung groß genug ist.

Im Corporate Bereich sind die Meetingräume auch nicht größer geworden und Displays mit 75″ aufwärts sind nach wie vor Standard. Bei Oudoor-Lösungen setzt sich weiter speziell der 75″ und 55″-Bereich durch.

Interaktive LCD sind für viele die Krisengewinner. Hier ist Samsung mit der immer größer werdenden Flip-Familie breit vertreten. Wird Flip neben dem Office nun jetzt auch häufiger in Schulen und Universitäten installiert?

Mit der Einführung von Flip haben wir den Markt an interaktiven Displays schon etwas revolutioniert. War die 55″-Variante noch die maßgeschneiderte Lösung für Meetingräume, erfreut sich sowohl die 65″ als auch die vor wenigen Wochen eingeführte 85″-Version besonderer Aufmerksamkeit im Bildungsumfeld. Auch wenn mittlerweile die Schulen wieder offen sind: an der Notwendigkeit, den Unterricht zu digitalisieren, hat sich nichts geändert. Diese Technologien eröffnen neue Wege der kreativen Zusammenarbeit im Klassenzimmer.

Außerdem werden darüber wichtige Kompetenzen vermittelt, welche die Schüler für ihren späteren, häufig digitalen Berufsalltag benötigen.

Mit „Samsung Neues Lernen“ unterstützen wir Schulen auf dem Weg zur Digitalisierung des Unterrichts. Das Lösungspaket beinhaltet unter anderem eine individuelle Bedarfsanalyse, umfassende Trainingskonzepte für den digitalen Unterricht und natürlich die entsprechende Hardware. Ein wichtiger Bestandteil davon ist unser neues Flip 85″.

Bis zu zehn Schüler können auf dem interaktiven Display gemeinsam arbeiten, Fachaufgaben lösen, Zeichnungen anfertigen und vieles mehr. Möglich ist das auf einem weißen oder klassisch tafel-grünem Untergrund. Auch Fotos, Grafiken und Vorlagen wie etwa Notenzeilen lassen sich als Hintergrund aufrufen. Dank einer sehr geringen Reaktionszeit wird Geschriebenes und Gemaltes ohne merkliche Verzögerung angezeigt. Um Inhalte zu entfernen, reicht ein Streichen mit dem Finger oder der Handfläche über das Display. Durch diese intuitive Bedienbarkeit können selbst die Kleinsten am interaktiven Flipchart arbeiten.

Wir haben unsern Flip 2 in 85″ schon vielen Schulträgern und Universitäten vorgestellt – das Feedback ist durchweg sehr gut. Das einfache Bedienkonzept mit der Option einen PC im OPS Format zu integrieren ist ideal, um die Anforderungen einer heterogenen Bildungsumgebung zu adressieren. Daher erwarten wir, dass Samsung Flip zukünftig häufiger in Klassenräumen und Lehreinrichtungen zu finden sein wird.

Zoom, Microsoft Teams, etc. – die Pandemie hat videobasierte Kollaboration populär gemacht. Wie sieht Samsung die Nachfrage nach integrierten Lösungen und was wird es hier Neues geben?

Durch unsere Zusammenarbeit mit Anbietern von Videokonferenzlösungen wie Cisco oder Logitech stellen wir unseren Partnern perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen zur Verfügung. So wird die Implementierung und Integration in vorhandene IT-Infrastrukturen erleichtert.

Durch unsere ‚System on Chip‘-Technologie (SoC) und das WebRTC ist es auch möglich, zum Beispiel eine Logitech Webcam direkt mit einem Samsung Smart Signage-Display zu verbinden und über den integrieren Webbrowser an einer Webkonferenz teilzunehmen. Und das, ohne dass man einen PC an das Display anschließen muss.

Plattformen werden immer relevanter, augenscheinlich auch für Samsung. Man sieht immer mehr Samsung-Plattformen wie Mediaplayer (SoC), Betriebssysteme (Tizen) oder Software (Magicinfo). Wie wichtig sind diese Plattformen und hat sich deren Rolle verändert?

Wir sind mitten im IOT (Internet Of Things) Zeitalter. Wir sehen wir immer mehr Kunden, die einen ganzheitlichen Lösungsansatz bevorzugen. Da wir seit fast 10 Jahren Erfahrungen gesammelt haben mit unseren Plattformen und diese nach Kunden- und Marktanforderungen weiterentwickelt haben, können wir heute eine abgestimmte Plattform liefern. Diese haben wir für ausgewählte CMS Anbieter geöffnet, welche ihre Player adaptieren können und somit direkt mit unseren Displays kommunizieren können – ganz ohne zusätzliche Player Hardware.

In Zeiten, in denen viel mit HTML5-Technologie gearbeitet wird, haben wir so eine optimale Plattform kreiert, um Kundenanforderungen perfekt umsetzen zu können. Des Weiteren haben wir auch Themen wie externe Ereignisse und Events sowie das Thema Analytics in unserer Magicinfo Software implementiert.

Samsung arbeitet eng mit dem ProAV- und IT-Channel zusammen. Immer mehr IT-Partner entdecken das Potential von Digital Signage / AV für ihre Kunden. Ist das auch ein Trend bei Samsung?

Viele unserer IT-Partner diese Chance für sich entdeckt und sich näher mit dem Thema Signage beschäftigt und ihre Geschäftsfelder ausgebaut. Wir unterstützen Sie dabei mit Schulungen, Zertifizierungen und gemeinsame Projektunterstützung beim Kunden vor Ort durch Sales- und Presales-Ressourcen.

Wie ist Ihr persönlicher Ausblick 2021?

Ich denke 2021 werden wir sehr zeitkomprimiert viele der Projekte, die zurückgestellt wurden, mit unseren Kunden und Partnern umsetzen. Das wird viele Herausforderungen mit sich bringen. Wir haben mit Desktop-Monitoren, LCD- und LED-Signage, Hotel-TV und Software ein sehr umfangreiches Portfolio. Unser Team ist damit gut aufgestellt, um gemeinsam mit unseren Partnern Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Mein Ausblick 2021 ist also spezifisch für unseren Bereich Visualisierung positiv.