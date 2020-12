Der Fokus liegt dabei auf präventiven digitalen Lösungen zum aktuellen Infektionsgeschehen COVID-19, Lösungen für programmatisches und umgebungsgesteuertes Digital Signage und energiesparende Konzepte.

Zu den ersten Produkten gehören „Wally“, ein All-in-One Wandgerät mit 10“ Screen, Android Player, Handdesinfektionsgerät und der berührungslosen „LESR“ Technologie – ideal für Feedback und Queuing Systeme. Aber auch Webseiten und andere Inhalte lassen sich berührungslos steuern.

Parallel dazu erscheint „Fridooh“ – ein Tisch- und Theken Desinfektionsmittelspender mit Display, der ohne Stele auskommt und direkt auf Tischen, Countern und Tresen platziert werden kann. Dank der direkten Positionierung direkt am POS, ist der Effekt besonders groß – sowohl in der Ansteckungsprävention als auch in der Effektivität der Werbung.

Die eigens entwickelte „point-no-touch“ Technologie zum berührungslosen Bedienen von Displays zeichnet sich laut 99Sensors durch ein intuitives User Interface aus und kommuniziert mit nahezu allen Geräten und Bildschirmen ohne spezielle Implementierung. LESR gibt es als LESR-PAD zur Nachrüstung für existierende Kiosksysteme und als Kit zum Einbau in eigenen Hardware. 99sensors sucht derzeit weltweit Vertriebspartner.