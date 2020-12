Die Produktion von LCD-Cells (Panels) ist ein margenschwaches Geschäft und wird dominiert von chinesischen Anbieter. Aus diesem Grund hat sich Samsung Display entschieden die eigene LCD-Produktion einzustellen. Die großen Fabriken in China wurden 2019 verkauft, in diesen Tagen sollte auch die Produktion in den koreanischen Stammwerken eingestellt werden. Die Zukunft für Samsung liegt in Quantum Dot LCD (QLED), MicroLED und OLED (für kleine Displays). Wobei die Entwicklung und Produktion von LED/MicroLED nicht bei Samsung Display angedockt ist sondern direkt bei Samsung Electronics.

Doch das Ende der LCD Produktion ist nun erstmal verschoben, wie Bloomberg und die Financial Times heute berichten. Samsung hat laut Medienberichte gestern gemeldet das erst einmal weiterproduziert wird – mindestens für ein paar Monate.

Der Hintergrund zur Entscheidung wurde von Samsung nicht bekanntgegeben, aber scheint offensichtlich. Der Absatz von TVs und Desktop-Monitore ist pandemiebedingt explodiert – alleine im Q3 stieg der weltweite Absatz von TVs um 40%.

Auch wenn Samsung Display jetzt das Ende der LCD Produktion pandemiebedingt hinauszögert, bleibt es bei der strategischen Ausrichtung im Displaybusiness. Über 11 Milliarden USD sollen in den kommenden Jahren investiert werden um OLED und MicroLED Produktionsstätten zu errichten und neue Produkte zu entwickeln.