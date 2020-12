Angesichts des wieder wachsenden Passagieraufkommens und der starken Zunahme von COVID-19-Fällen sind für Reisende die persönliche Gesundheit und Sicherheit am Flughafen von größter Bedeutung. Um den Passagieren die Möglichkeit zu geben, wo und wann sie sich durch den Flughafen bewegen, beteiligt sich der Flughafen in Orlando / Florida an einem Pilotprogramm, das mittels Radars den Abstand von Reisenden im Gate-Bereich überwacht.

We’ve deployed an innovative pilot program at gates 101-109. The @SynectMedia Evenflow Crowd Radar system measures crowd density & deliver the info via digital signs/lights, so travelers can make decisions on where to sit, assisting with social distancing.https://t.co/AXOA7lX1GC pic.twitter.com/8rGZ1H3GiS — Orlando International Airport (@MCO) December 15, 2020

Das eingesetzte Evenflow-Crowd-Radar-System stammt vom Digital Signage Integrator SYNECT und erfasst die Anzahl und Distanz von Personen in den Gate-Bereichen. Zusätzlich installierte Bar-Type Digital Signage Systeme und dedizierte LED-Leuchtanzeigen informieren leichtverständlich über den aktuellen Füllstand und geben Echtzeit-Handlungsanweisungen.

Phil Brown, CEO der Greater Orlando Aviation Authority. „Dieses neues System wird hoffentlich den Passagieren helfen, informierte Entscheidungen zu treffen und die Ängste zu reduzieren, die das Reisen in diesen schwierigen Zeiten begleiten.“

„Evenflow Crowd Radar nutzt Erkenntnisse der Verhaltensforschung um den Aufenthalt am Flughafen für Passagiere, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit sicherer zu machen“, sagte Yahav Ran, CEO von Synect. „Wir sind stolz darauf, mit der Greater Orlando Aviation Authority und einem Team führender Wissenschaftler zusammenzuarbeiten, um zu demonstrieren, wie visuelle Kommunikation die Einhaltung von Vorschriften und ein gesünderes Verhalten der Passagiere fördert.“

MCO ist der erste Flughafen der Welt, der das Evenflow Crowd Radar System einsetzt

Das Pilotprojekt wurde rechtzeitig zur Weihnachtszeit gestartet

Teil eines flughafenweiten Health + Trust Programms

Das System nutzt Lidar, Heat Mapping/Safe Space, ReadySeeGo und speziell entwickelte „Social Lights“, für die Live-Anzeige von Freien oder überfüllte Bereiche für Social Distancing, Way Finding etc. Live-Ansichten von gereinigten Sitzgelegenheiten, Einrichtungen über die Verfolgung von Reinigungspersonal mit speziellen Badges Interne Auswertung für den Flughafenbetreiber GOAA, um Daten und Fahrgastverhalten zu verfolgen und die Auswirkungen zu messen



Das System wurde am 20. November 2020 in Betrieb genommen und wird derzeit an den Gates 101-109 getestet. Die Pilotphase wird mehrere Monate dauern, danach werden die Daten analysiert und die Behörde wird bewerten, ob die Technologie flughafenweit eingesetzt werden soll.