In der neuen Decathlon-Filiale unweit des Münchner Hauptbahnhof haben Sportfans auf rund 3.000 Quadratmetern Verkaufs- und Testflächen die Chance über 100 verschiedene Sportarten auszuprobieren und zu kaufen. Das Sortiment wird wie bei Decathlon üblich im konsequenten Discount-Design präsentiert mit Papierpreisauszeichnung und Kundenstopper aus Pappe. Am Eingang zählt Decathlon den Zutritt mit Sensoren und zwei großformatigen Philips Displays mit Acer Android Player.

Bei Decathlon zukunftsweisend ist der Kassenbereich – dank RFID-Preisauszeichnung ist der Self Check-out nirgends so einfach wie bei den Franzosen. Jeder Kassentisch ist mit einer Wanne und RFID-Leser ausgestattet. Kunden müssen nur die Artikel in die Wanne legen und können dann sofort bezahlen. Einzelnes scannen und deaktivieren von Sicherheitsetiketten ist nicht mehr notwendig. Der Fokus bei Decathlon liegt auf Effizienz, nicht auf Experience.