Für JCDecaux und DooH in den Niederlanden ist die Entscheidung des Amsterdamer Stadtrat eine schlechte Nachricht in einem an schlechten Nachricht nicht armen Pandemiejahr 2020. Mit dem Komplettverbot von großflächiger Außenwerbung fällt auch die Möglichkeit Bewegtbild bzw animierte Kampagnen auf digitalen CLP auszustrahlen. Ziel der Stadtverwaltung ist es das Stadtbild werbefreierer zu bekommen.

Ab Januar 2021 werden DooH-Displays in ÖPNV-Wartehallen und im öffentlichen Raum von Amsterdam nur noch Motive ohne Animation zeigen dürfen. Ein herber Rückschlag nicht nur für JCDecaux, denn DooH ohne Animation erzeugt sichtbar weniger Aufmerksamkeit. Auch viele der kreativen Kampagnen, die über Animation Stories im öffentlichen Raum auf den DooH-Screens erzählen, wird stark eingeschränkt. Wie langweilig digitale Poster ohne Animation sind erleben wir in München seit vielen Jahren. In der bayerischen Landeshauptstadt waren Animationen auf DooH-Screens immer schon verboten.