Keine guten Nachrichten für Out of Home erreichen uns zum Jahresende aus Amsterdam. Ähnlich wie in Berlin und anderen europäischen Städte gewinnen politische Gruppen zunehmen Gehör, die die Menge an Werbung im öffentlichen Raum reduzieren möchte.

Das Verbot von temporären großformatiger Werbung wie sie Ströer BlowUp Media vermarktet, ist da nur ein Baustein des Maßnahmenpakets in Amsterdam. Aber aufgrund der Sichtbarkeit und visuellen Dominanz offensichtlich eine der „Quick Wins“ die den politisch-erwünschten schnellen Erfolg bringen.

In Vergessenheit gerät allerdings auch schnell, das die Vermietung von Werbeflächen auch zählbare Einnahmen für den Immobilienbesitzer liefert und somit zur Reduktion der Baukosten beiträgt.

Laut Ströer BlowUp, die neben Deutschland und den Niederlanden auch in Belgien und Großbritannien großformatige Außenwerbung vermarkten, bietet das Unternehmen weiter in anderen niederländischen Städten BlowUps weiter an.

Ob auch digitale Großflächen in Amsterdam betroffen sind- davon ist auszugehen – ist bisher noch nicht bekannt.