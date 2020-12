Der Hype um die PS5 hat sich bis heute noch nicht gelegt, ein Großteil der Kunden wartet immer noch sehnsüchtig auf die Ankunft der PS5. Sony hat viel Investiert, um für Wochen die Fans weltweit zu begeistern. Das Highlight war die Launch-Kampagne im November bei der der Spielehersteller weltbekannte Gebäude und beliebte Orte in 25 Ländern Nachts mit Projection Mapping und DooH-Flächen bespielte.

Darunter der

Burj Khalifa in Dubai (höchste Gebäude der Welt),

Piccadilly Circus in London,

Markusplatz in Venedig

LEDs am Times Square in New York City

COEX LED in Seoul

und Dutzende Gebäude in Singapur, den Niederlande, USA, Großbritannien und auch in Deutschland.

Total Domination auch am Piccadilly Circus in London. Auch in Großbritannien war das größte und bekannteste Wahrzeichen für den PS5 Launch gerade gut genug. Sony nutzte die gesamte Fläche des 783 m² großen Piccadilly Lights LED die Ocean Outdoor im Auftrag von Landsec betreibt. Zum ersten Mal wurde dabi Content eingesetzt der 3D-Effekte mittels Forced Perspectice (erzwungene Perspektive) nutzt.

Die erzwungene Perspektive ist eine Technik in Film und Architektur, die dazu dient, Objekte für den Zuschauer größer, kleiner, näher oder weiter weg erscheinen zu lassen, als sie wirklich sind. Die erzwungene Perspektive erzeugt eine optische Täuschung, die zumeist genutzt wird, um Dinge als weiter entfernt von der Kamera erscheinen zu lassen, wenn nur begrenzter Platz zur Verfügung steht. (Wikipedia)

Die Sequenz für den globalen PS5-Launchfilm wurde in London heimlich um Mitternacht gefilmt um weltweit gleichzeitig auf allen PS5 Digital-Kanälen veröffentlicht zu werden. Die OoH-Kampagne wurde von Amplify erstellt und von der Mediaagentur MediaCom geplant.

In London wurden sogar die berühmten Underground-Beschilderung durch Sony Playstation Symbolen ersetzt (invidis Bericht).

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In London wurden sogar die berühmten Underground-Beschilderung durch Sony Playstation Symbolen ersetzt (invidis Bericht).

Im Jahre 2020 – wo der Großteil der Menschheit aufgrund der Epidemie viel Zeit zuhause verbringt – sorgt Sony mit dem weltweiten Launch auf markanten Gebäuden für einen Social Media Hit. Für Digital Signage und DooH Fans ein Leckerbissen und die wohl aufwändigste Out of Home Kampagne des Jahres.

Dubai

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Singapur

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

und viele weitere Städte auf dem PS5-Instagram Kanal