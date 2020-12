Goldbach Austria arbeitet sukzessive daran, sein großes DooH-Angebot programmatisch buchbar zu machen. Künftig können Werbetreibende Unternehmen und Mediaagenturen die bereits rund 100 Programmatic-Screens auf den größten Bahnhöfen des Landes über die Active Agent Demand-Side-Plattform (DSP) buchen. Goldbach und ADITION technologies, Anbieter der Omnichannel Buchungsplattform Active Agent, verkündeten dazu eine Partnerschaft.

Das gesamte DooH-Netzwerk von Goldbach Austria umfasst über 8.500 Screens an ca. 700 Standorten mit mehr als 110 Mio. Bruttokontakte in zwei Wochen – viel Raum, um programmatisch zu wachsen. Dank der neuen Zusammenarbeit haben Werbetreibende in Österreich laut Goldbach jetzt erstmals die Möglichkeit, echte Omnichannel-Kampagnen über alle Medien aus einer vollautomatisierten Plattform heraus zu buchen und auszusteuern. So ist etwa die spezifisches Zielgruppenansprache von DooH-Kampagnen über die Active Agent DSP möglich, die Proximity Targeting oder auch „Footfall Measurement“ einsetzt. ADITION arbeitet dafür wiederum mit dem Datenmarktplatz Adsquare zusammen.

Josef Almer, Geschäftsführer Goldbach Austria, sagt: „Wir setzen als einer der ersten Anbieter weltweit bereits seit über vier Jahren DooH programmatisch ein und konnten unser technologisches Setup zuletzt enorm verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit ADITION technologies machen wir einen wichtigen nächsten Schritt. Wir können den potenziellen Kundenkreis im Bereich programmatischer Buchungen weiter ausbauen und auch jenen Kunden und Agenturen einen automatisierten Zugang zu unserem DooH Netzwerk bieten, die mit der DSP Active Agent arbeiten. Überdies sind wir mit unserem Angebot sehr breit aufgestellt und decken als Vermarkter alle Screen-Medien ab.“