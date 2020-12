Die Coronapandemie hat die DACH-Region fest im Griff, nach Deutschland gehen nun auch Österreich und die Schweiz für einige Wochen in eine Art von Lockdown. Anders als in der Bundesrepublik können in beiden Alpenstaaten die jeweiligen Bundesländer / Kantone über die Restriktionen der Freizeitaktivitäten einzeln entscheiden. In der Schweiz werden ab kommenden Dienstag Gasthäuser sowie Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen für einen Monat geschlossen. Die Geschäfte bleiben offen, auch wenn die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in einem Laden aufhalten darf, weiter eingeschränkt wird. Auf einen kompletten Lockdown verzichten die Eidgenossen zum jetzigen Zeitpunkt.

Für die Digital Signage Branche bringt der grenzüberschreitende Lockdown weitere Belastungen mit sich. Installationen im Handel bleiben damit zu Jahresbeginn stark eingeschränkt. In der Schweiz wird die Anzahl der Käufer auf der Ladenfläche limitiert – hier ergibt sich neues Potential für digitale Zutrittsmanagementlösungen mit Displays.