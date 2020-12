In eigener Sache invidis wünscht frohe Weihnachten

Der nächste reguläre invidis Newsletter erscheint am Montag 28.12. – wie üblich mit News und Hintergründen rund um Digital Signage, Retail Tech, DooH und Smart City. Das neue Digital Signage Jahr 2021 startet im Januar mit der invidis Live-Berichterstattung von der CES in Las Vegas und Anfang Februar mit der AVID 2021. Wir sind vor Ort in Barcelona und präsentieren auf der ISE Preview Veranstaltung Produktlaunches der Digital Signage und ProAV Branche.

Es lohnt sich den kostenlosen invidis-Newsletter zu abonnieren, um nichts zu verpassen.