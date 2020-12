Die erste Folge invidisXworld – das neue Video-Magazin von invidis – ist abgedreht. Sechs Tage lang haben wir uns in Berlin umgeschaut, Stores inspiziert, Interviews geführt und einige Geheimnisse gelüftet. Auch wenn die Bundeshauptstadt weit entfernt ist auch Digital Signage Hauptstadt von Deutschland zu sein – so haben wir doch viele Kreative rund um digitale Medien entdeckt.

Die letzten Tagen waren randvoll mit Hintergrundgesprächen rund um Digital Signage Projekte bei Mercedes-Benz, Apple, Netflix, Hyundai, Telekom, Louis Vuitton, Globetrotter, Reserved, Boss, Mr. Spex, Bon Prix, C&A, KaDeWe und vielen anderen. Den Berliner Digital Signage Software und Hardware Anbieter sedna haben wir einen Besuch abgestattet – überaus erfolgreich in Nordamerika aber kaum bekannt im Heimatmarkt. Die Touchexperten von Interactive Scape sind ein weiterer Digital Anbieter mit Sitz in Berlin. Wie die Touchlösungen bei Siemens und in der Immobilienbranche eingesetzt werden erläutert Giles Coope.

Neben klassischen Digital Signage und Digital Retail Projekten unterhielten wir uns vor und hinter der Kamera mit weltweit führenden Kreativagenturen: Digitale Immersive Experiences Made in Berlin sind weltweit nachgefragt bei Museen, Ausstellungen und Corporate Showrooms. Die Haute Voile der Kreativagenturen von Tamschick Media + Raum, Fauna & Floravision und Art+Com waren zu Gast bei invidisXworld. Ob Museen in Jerusalem, Shanghai oder Dresden, multimediale Ausstellungen in Berlin oder Seoul oder das Futurium – die zwei ersten Folgen von invidisXworld sind randvoll mit digitalen Erlebnissen aus Berlin.

Tiefe Ein- und Ausblick bieten auch die Kamingespräche mit Retail Stararchitektin Nicole Srock.Stanley (Dan Pearlman), dem Customer Experience Consultant und CX Designer Jens Fauth (Experience One), FAW-Geschäftsführer Kai Thäsler sowie dem Top Manager, Investor und Beirat Heinrich Arnold.

Zur Zukunft von Smart City und DooH trafen wir Green City Solution Gründer Peter Sänger und die DooH-Disruptoren Fritz Frey und Antonius Link von Hygh .

Vielen Dank an alle Beteiligten und wir freuen uns bereits auf zwei Berlin-Folgen von invidisXworld. Am 14. Januar starten wir durch.