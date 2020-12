Was die S-Bahn Hamburg an CO 2 einspart, kann jetzt jeder auf einer LED-Wall in Hamburg und online live mitverfolgen. Verkehrssenator Dr. Anjes Tjarks und S-Bahn-Chef Kay Uwe Arnecke haben am Donnerstag einen neuen CO 2 -Zähler der S-Bahn am Digitalstandort Hammerbrooklyn enthüllt. Zum Start zeigte die Uhr über 865.000 Tonnen an. So viel Kohlenstoffdioxid-Ausstoß hat die S-Bahn im Vergleich zum Betrieb mit konventionellem Strommix seit 2010 mit dem Umstieg auf Ökostrom vermieden. Am Tag wächst die Ersparnis aktuell um etwa 230 Tonnen.

Dr. Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „Hamburg ist stolz darauf, Vorreiter in Sachen grüner Mobilität zu sein. Trotz Corona muss die Bekämpfung der Klimakrise zentral in unserem Fokus bleiben. Deshalb bauen wir den grünen Nahverkehr in Hamburg konsequent weiter aus. Allein seit Beginn der Angebotsoffensive I sind im S-Bahn-Angebot 960.000 Zugkilometer hinzugekommen. Wir stärken in Hamburg nachhaltig das System Schiene – das zahlt auf die Mobilitätswende und den Klimaplan gleichermaßen ein.“

Kay Uwe Arnecke, Geschäftsführer S-Bahn Hamburg: „Die S-Bahn Hamburg fährt schon seit Anfang 2010 ausschließlich mit Ökostrom, als erstes Verkehrsunternehmen in Deutschland. Inzwischen gehört grüne Energie zur Lebenswirklichkeit in vielen Bereichen, die Schiene ist im Verkehrssektor beim Thema CO 2 aber nach wie vor klar Vorreiter.“

Im Jahr spart die S-Bahn im Vergleich zum Betrieb mit konventionellem Strom bis zu 90.000 Tonnen CO 2 . Auf Grundlage der durchschnittlichen CO 2 -Emission pro Kopf in Deutschland von 11,3 Tonnen entspricht das dem Jahres-Ausstoß von fast 8.000 Einwohnern; also doppelt so viele wie im Bezirk Hammerbrook.

Bereits letzte Woche hatte die Deutsche Bahn ihre Spitzenposition als größter Ökostromnutzer in Deutschland weiter ausgebaut. Mit dem Abschluss neuer Lieferverträge sicherte sich die DB rund 780 Gigawattstunden Ökostrom, schrittweise beginnend ab 2021. Damit spart die Deutsche Bahn noch einmal zusätzlich 600.000 Tonnen CO 2 pro Jahr. Der Grünstrom-Anteil des Konzerns liegt aktuell bei rund 61 Prozent, bis 2038 stellt die DB den Bahnstrom auf 100 Prozent Ökostrom um.

Die fünf Metropol-S-Bahnen der DB sind ein zentraler Baustein im Angebot von DB Regio. Bundesweit fahren knapp 1,3 Milliarden Fahrgäste jedes Jahr mit einer der S-Bahnen in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Rhein-Main und München. Das ist mehr als die Hälfte aller Reisenden im Nah- und Fernverkehr.