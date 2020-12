Die Leica Galerie München ist ein typischer Showroom der neuen Generation. Nicht mehr ausschließlich eigene Produkte dominieren die Fläche, sondern die Anwendungen, Best Practice und am wichtigsten – Experiences. Für ein Premium Fotoausrüster wie Leica bietet es sich an, eine Foto-Galerie in den Showroom zu integrieren.

Wechselnde Ausstellungen sollen nicht nur Fans in den Showroom bringen sondern auch Neukunden. Die aktuelle Ausstellung Exposed zeigt absolut sehenswerte Aufnahmen des Musiker-Fotografen Bryan Adams. In Zeiten geschlossener Museen eine echte Alternative.

Neben den Fotos ist ein Besuch der Galerie unweit des Münchner Rathaus für Digital Signage Fans auch wegen der LED-Installation zu empfehlen. Weniger die LED selber, die mit guter (wenn auch nicht grandioser) Auflösung überzeugt, sondern das Content-Konzept. Die Art und Weise wie die Leica Agentur den Content auf die digitale Fläche und den Raum abstimmt, ist bemerkenswert. Das Highlight ist die Präsentation der Leica-Objektive, die wie die LED selber sich um die Säule wickelt. Aber auch das pulsierende rote Leica Logo und die Bewerbung der Bryan Adams Ausstellung.

Eine kleine aber optisch äußerst überzeugende Art Digital Signage zu realisieren.