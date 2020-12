Die Digitalagentur dreifive bietet Leistungen in den Bereichen SEO, SEA, Display Advertising, Social Media und Kreation. Mit dem Start ins neue Jahr expandiert die Agentur mit Standorten in Zürich, Wien und Konstanz auch nach München. Rolf Orth wird der Geschäftsführer und Gesellschafter der neu gegründeten dreifive digital marketing in der bayerischen Landeshauptstadt.

„Als ausgewiesener Digital Marketing und Omnichannel Experte vereint Rolf das Beste aus der digitalen und analogen Welt”, betont Martin Radelfinger, Chairman of the board von dreifive. Orth verfügt über eine langjährige, internationale Expertise in den Bereichen Digital Marketing, Social Media, eCommerce, Omnichannel, digitale Marktplätze und Einkauf. Vor seinem Wechsel zu Goldbach-Tochter dreifive war Rolf Orth in verschiedenen Geschäftsführungs- und leitenden Managementpositionen auf Agentur- und Kundenseite tätig, unter anderem bei adamicus, Falke, Primondo, Rémy Martin und Procter & Gamble.

In seiner neuen Position in München wird er künftig dafür verantwortlich sein, das Kundenportfolio von dreifive in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter auszubauen. Sascha Frommhund, Managing Director am Standort Wien, sieht großes Potential in der Zusammenarbeit: „Ich freue mich, dass wir mit Rolf und dem Standortaufbau in München einen nächsten relevanten strategischen Schritt setzen, unseren Footprint in Deutschland als Schlüsselmarkt der dreifive DACH weiter auszubauen.“