Hohe Bildqualität, ein einheitliches Design und fast grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten – Diese Merkmale zeichnen laut Philips Professional Display Solutions (PPDS) die LED-Indoor-Module der neuen L-Line 7000er Serie aus. Die rahmenlosen Panels lassen sich flexibel nahtlos kombinieren und sollen so Kreativen freien Raum lassen bei der Planung von LED-Installationen.

Die 7000er Serie ist in drei Varianten mit 50 cm, 75 cm und 100 cm Breite verfügbar. Alle Module sind standardmäßig 25 cm hoch. Dazu bietet PPDS auch Module mit abgeschrägten Ecken in konvexen und konkaven Formaten für gebogene Video-Walls. Die Helligkeit der neuen Serie liegt bei 1.200 Nits. Damit eignet sich die Lösung auch für den Einsatz bei schwierigen Lichtverhältnissen wie direktem Sonnenlicht hinter Glas. PPDS kalibriert die Panels in seiner Fabrik bereits vorab professionell für eine bestmögliche Anzeigequalität.

Bei der Konzeption der 7000er Serie hat sich PPDS zudem am Feedback seiner Kunden zu den vorherigen L-Line Generationen orientiert und an einigen Punkten nachgebessert. So können die Panels mit „Philips Active Health Monitoring“ rund um die Uhr aus der Ferne überwacht werden. „Egal, wie kreativ die LED-Installation oder der Content ist, fällt ein Panel aus und bleibt schwarz, erinnern sich die Leute daran. Für uns ist es wichtig, dass dieses Szenario so weit wie möglich vermieden wird“, sagt Martijn van der Woude, Director Business Management bei PPDS. Darüber hinaus verfügt die 7000er Serie über die energieeffiziente „Dynamic Power Saving“-Technologie. Die reduziert laut Philips die Betriebskosten gegenüber vergleichbaren Modellen auf dem Markt um bis zu 20 Prozent.

Auch an der Brandsicherheit hat der Hersteller gearbeitet. Das feuerhemmende Design verlangsamt die Ausbreitung der Flammen und hilft, die strukturelle Integrität des LED-Panels im Brandfall zu schützen. Getestet und zertifiziert nach der europäischen Norm B1 DIN4102, der britischen Norm BS476-7 und der nordamerikanischen Norm UL94, wie Philips angibt. Zudem sind die Panels nach IP30 gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.