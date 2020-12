In der Münchner Maximilianstraße betreibt Etro seit vielen Jahren eine kleine Boutique in bester Gesellschaft angesiedelt zwischen Flagshipstores von Louis Vuitton oder Gucci. Doch im Gegensatz zu den großen Fashionkonzernen wie LVMH oder Kering (u.a. Gucci) muss das Familienunternehmen Etro mit einem kleine Store und kleinem Schaufenster auskommen.

Die Italiener setzen auf ein innovatives Digital Signage Konzept mit versetzen Stretched Displays (auch Bar-Type Displays genannt). Integriert wurden schmale Digital Signage Displays wie sie LG Electronics anbietet. Uns gefällt das sie leicht versetzt und überlappend im Schaufenster einen „Digital Canvas“ bilden der in der Höhe nicht durch Bezels unterbrochen ist.

Stretched Displays werden gerne in Fashion-Projekten eingesetzt, da sie es ermöglichen Styles mannshoch zu präsentieren. In Verbindung mit Mannequins (Schaufensterpuppen) bringen die Displays eine zweite dynamisch-bespielbare Ebene in die Auslage. Uns gefällt die Konzeption der Installation sehr gut (auch wenn eine Kalibrierung der Displays notwendig wäre)