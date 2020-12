Beim #lauterwerden Charity-Festival am 12. und 13. Dezember spielen große Namen wie die Fantastischen Vier, Peter Maffay oder Milky Chance für den guten Zweck: die Rettung der Veranstaltungsbranche. Durch die Corona-Pandemie sind viele in der Branche in existenzielle Not geraten. „Ohne die Crews gibt es weder Konzerte noch Festivals. Und ohne Livemusik wird es still. Deshalb heißt es jetzt: #lauterwerden und spenden. Wir wollen den Menschen eine Stimme geben, die hinter den Kulissen arbeiten. Gemeinsam überstehen wir diese schwierige Zeit”, erklärt Peter Maffay.

Als Partner des Festivals streamt die Telekom das Festival kostenlos auf MagentaTV. Jetzt hat der Konzern zusätzlich einen Betrag von 250.000 Euro gespendet. TV-Chef Telekom Deutschland Michael Schuld dazu: „Die Kultur- und Musikszene ist essenzieller Bestandteil unserer Gesellschaft. Daher war es für uns keine Frage, das Charity-Festival #lauterwerden und die Menschen, die Live-Produktionen möglich machen, zu unterstützen.”

Fans und Zuschauer des zweitägigen Festivals, das auf einer Mixed-Reality-Bühne aufgenommen wird, können über die Internet-Seite ebenfalls einen individuellen Betrag spenden. Der gesamte Erlös des Festivals geht an Crew Nation, eine wohltätige Initiative von Veranstalter Live Nation. Das Geld wird an Solo-Selbstständige und Crews der Live-Veranstaltungsbranche verteilt. Dazu gehören Techniker, Aufbauhelfer, Bühnenbauer, Caterer, Ordner oder Bus- und Lkw-Fahrer. Die Initiative „Ohne Kunst und Kultur wird’s still“ unterstützt ebenfalls die Aktion.

Das Programm des Festivals:

Samstag, 12. Dezember

16:00 Uhr – Adel Tawil

17:05 Uhr – Milky Chance

18:15 Uhr – Joy Denalane

19:05 Uhr – Rea Garvey

20:15 Uhr – Die Fantastischen Vier

21:15 Uhr – Fritz Kalkbrenner

Sonntag, 13. Dezember