Quantum Memories ist größte Projekt das Refik Anadol Studios in diesem Jahr veröffentlicht haben. Die Installation wird an diesem Wochenende in der National Gallery of Victoria in Melbourne im Rahmen der Triennale 2021 präsentiert. Für das Projekt nutzt Refik Anadol die modernsten, öffentlich zugänglichen Quantendaten und Algorithmen von Google AI. Etwa 200 Millionen Naturfotos wurden mit der künstlichen Intelligenz von Google verarbeitet.

Die spektakuläre 3D-Datenskulptur, die auf einer riesigen 10 m x 10 m großen NEC LED-Wall präsentiert wird, bietet Besuchern der National Gallery on Melbourne eine immersive Erfahrung, die die zufälligen Fluktuationen des Quantenrauschens visualisiert.