Zehn Jahre nach der ersten Moverio Reihe bringt Epson nun die bereits vierte Generation seiner Augmented Reality-Brillen „Moverio Smart Glasses“, bestehend aus zwei Modellen, auf den Markt. Die Moverio BT-40 ist ab Dezember 2020, die Moverio BT-40S ab Februar 2021 erhältlich.

Die AR-Brillen basieren auf der Si-OLED Technologie. Sie sind transparent und projizieren das Bild binokular. Die neuen Modelle arbeiten mit einer Full-HD-Auflösung und weisen ein Kontrastverhältnis von 500.000:1 auf. Durch dieses sehr hohe Kontrastverhältnis ist es möglich, dass die unbespielte Display-Fläche komplett transparent erscheint. Externe Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops können über USB-Typ-C angeschlossen werden. So lassen sich die Brillen als sekundäres oder erweitertes Display verwenden.

So projiziert die Moverio BT-40 dem Träger ein großes, hochauflösendes Bild, das nur für ihn sichtbar ist. Einsatzmöglichkeiten ergeben sich zum einen für berufliche Zwecke, hier besonders in allen Bereichen, in denen die Daten nicht von außen einsehbar sein sollen oder auch in modernen Büros als „Virtual Workstation“. Führungskräfte und Mitarbeiter, die aus Zeitgründen häufig vertrauliche Unterlagen bearbeiten und prüfen müssen, können dies mit der Moverio BT-40 Epson zufolge auch in öffentlichen Bereichen problemlos tun. Die Moverio BT-40 ist ab Dezember 2020 für 530 Euro (exkl. MwSt.) in Deutschland erhältlich.

Die Moverio BT-40S kann optional mit einem „Intelligent Controller“ betrieben werden. Dieser basiert auf Android und macht eine benutzerdefinierte Software-Integration etwa über den Google Play App-Store möglich. Der Controller ist mit einem Touchscreen, individuell zu gestaltenden Benutzeroberflächen und einem erweiterbaren Speicher von bis zu 2 TB ausgestattet. WLAN, Bluetooth, GPS, Kompass, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kamera, Taschenlampe, Mikrofon und Audioanschluss sind ebenfalls integriert. Im Lieferumfang ist auch ein Hochleistungs-Akku für bis zu fünf Stunden Videowiedergabe enthalten. Damit eignet sich die BT-40S für Einsätze in der Medizin, im Tourismus oder im Entertainment.