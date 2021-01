Technisch hat sich die 3D-Propeller Lösung von Hypervsn in der aktuellen Generation sichtbar weiterentwickelt. So bietet Hypervsn ein umfassendes 3D-Content Management System (Hypervsn Design Lab) das Digital Signage Agenturen unterstützt, bestehende 2D Inhalte in wirkungsvolle 3D-Effekte zu verwandeln. Auch wurde der Bildaufbau optimiert, endlich können nun auch streifenfreie Videos mit Smartphones erstellt werden. Bisher ein großes Problem – denn WoW-Effekte leben von Social Media Sharing.

Für die Präsentation des Speiseeis-Portfolio 2020 von Nestle in Spanien hat der lokale Digital Signage Integrator Publigrama eine Hypervsn-Videowall installiert und den vorhandenen Nestle Content für die 3D-Nutzung aufbereitet.