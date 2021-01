Um tief in Spielwelten eintauchen zu können, kommt es auch auf die Größe des Bildes an. Ein richtiges Gaming-Abenteuer erleben Nutzer bei Bildern mit 100 Zoll Diagonale aufwärts. TVs kommen hier schnell an ihr Limit oder Kosten mehrere Tausend Euro. Projektoren sind die Alternative. Allerdings gibt es nicht gerade viele für Gaming geeignete Modelle auf dem Markt, die – gerade mit Blick auf die neue Konsolen-Generation – die Spezifikationen für ein ordentliches Spielerlebnis erfüllen.

BenQ hat jetzt seinen ersten dedizierten Gaming-Projektor mit 4LED Lichtquelle vorgestellt, der die Herausforderung der Spieler annimmt. Der durchaus schicke X1300i bietet 4K-Kompatibilität, eine native Full HD 1080p-Auflösung und ist auch für 3D via seperat erhältlicher Brille geeignet. Das Gerät verfügt über einen niedrigen Input Lag von nur 8,3 ms bei 120 Hz und ist dank Google-zertifiziertem Android TV blitzschnell einsatzbereit für ausgedehnte Gaming-Sessions und Binge-Watching. Für die bestmögliche Darstellung in Games lassen sich zudem verschiedene Modi, wie der FPS-Mode für Ego-Shooter, der RPG-Mode für Rollenspiele und der Sports Game Mode für realistische Sportspiele aktivieren.

4LED für bessere Bilder

Auch bei der Bildqualität will BenQ für Gaming-Projektoren Maßstäbe setzen. Während herkömmliche LED-Projektoren meist 3 LEDs für jede Primärfarbe verwenden (RGB=Rot, Grün, Blau), setzt der X1300i auf 4LED. Das heißt, er verfügt über eine zusätzliche blaue LED, was laut Hersteller die Gesamthelligkeit um bis zu 12% steigert. Entsprechend liegt die Lichtsärke bei ordentlichen 3.000 ANSI Lumen und das Kontrastverhältnis mit Dynamic Black-Technologie bei 500.000:1. Das soll gerade in dunklen Szenen den entscheidenden Vorteil im Spielgeschehen liefern und auch in hellen Wohnzimmern farbstarke Bilder ermöglichen.

Realistischer Surround-Sound

Für den Sound integriert BenQ treVolo Stereo-Lautsprecher (2x 5 Watt). Zur Verbesserung der Klangqualität ist zudem die sogenannte Bongiovi DPS-Technologie (Digital Power Station) integriert. Die nutzt einen patentierten Algorithmus mit 120 Kalibrierungspunkten zur Optimierung des Audiosignals in Echtzeit, wodurch verbesserte Abdeckung in Bezug auf Tiefe, Klarheit, Definition und Präsenz möglich ist. Der Spieler profitiert so von einem realistischen Surround-Sound-Effekt und soll etwa Schritt- und Schussgeräusche in Ego-Shootern genauestens lokalisieren können. Viele Gamer dürften in diesem Fall allerdings nach wie vor ein ordentliches Headset bevorzugen.

Leider integriert BenQ in seinen Gaming-Projektor ’nur‘ zwei HDMI 2.0 Anschlüsse und verzichtet auf den neuen 2.1 Standart, der in den aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X verbaut ist – das wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen. Der BenQ X1300i wird ab Februar zum unverbindlichen Verkaufspreis von 1.299 Euro (inkl. MwSt.) im Handel erhältlich sein.