Braineffect Mit Out of Home gegen Alltagsstress

Braineffect aus Berlin hat sich auf „Performance Food & Mind Nutrition“ spezialisiert, sprich: Nahrungsergänzungsmittel, die die mentale Leistungsfähigkeit steigern. In Berlin, München und Hamburg ist jetzt Mitte Januar die Out of Home-Kampagne von Braineffect, entwickelt von Agentur R/GA Berlin, angelaufen. Die Motive stellen häufige und aktuelle Stresssituationen in den Mittelpunkt und empfehlen Braineffect als „verflucht gutes“ Gegenmittel – für mehr Gelassenheit im Straßenverkehr, im Umgang mit nervigen Kollegen, beim Einkaufen oder auch für die Bewältigung der anhaltenden Einschränkungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen.

„Ich glaube, dass jeder, dem die Motive begegnen, sich damit identifizieren kann, weil sie mitten aus dem Leben gegriffen sind und auch die derzeitige besonders stressige Pandemie-Situation einschließen”, kommentiert Fabian Foelsch, CEO von Braineffect, die neue Kampagne. Passende Produkte hat das Start-up viele im Portfolio: so versprechen etwa „ Sleep“-Spray, -Kapseln und der Shake Night Mood besseren Schlaf, „Focus“-Kapseln und -Drink eine bessere Konzentration.

Weitere Produkte gibt es unter anderem für die Anwendungsbereiche Energie, Regeneration und Ausgeglichenheit. Wohlbefinden für Leib und Seele ist das Motto, dem sich das Unternehmen verschreibt. Davon können wir in der aktuellen stressigen Zeit durchaus etwas brauchen.