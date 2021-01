Auch wenn die Sorge vieler Verbraucher öffentliche Touchscreens zu nutzen seit Ausbruch der Pandemie wieder zurückgegangen ist, besteht doch weiterhin oftmals ein Unwohlsein Displays an Automaten, interaktiven Displays oder Payment-Terminals zu berühren.

Das oft kolportierte Ende des Touchscreens ist nicht eingetreten und wird mit Sicherheit auch zukünftig nicht kommen. Das Smartphone hat uns in den letzten 10 Jahren dazu erzogen, das keine Form der Interaktion „intuitiver“ ist als der Touchscreen. (Mit einer Ausnahmen – Voice. Aber Voice Control im öffentlichen Raum muss noch gelernt werden).

Zur CES präsentieren alle großen Displayanbieter neue Features rund um Smart TVs und immer wieder trifft man auf NCF. Die gute alte NFC-Schnittstelle erlebt eine Renaissance. Praktisch alle neuen Smartphones unterstützen NFC, die Grundvorrausetzung für eine breite Implementation. Samsung, LG und Co nutzen die großen NFC Installed Base um Inhalte vom Smartphone auf das Display zu transferieren. Einfach das Smartphone ans Display halten oder auf die Fernbedienung legen und schon beginnt die Interaktion. Kinderleicht, hygienisch und Touchfree.

Auch am Point of Sale ist NFC omnipräsent – ob Kreditkarten oder ApplePay – alles läuft über NFC. Somit ist es nur ein kleiner Schritt NFC auch für interaktive Digital Signage Anwendungen zu nutzen. Im Elektronikmarkt reicht ein Tab ans Display um die Produktinformation auf das Smartphone zu bekommen und Tickets können direkt über den Screen am U-Bahnhof mit dem Smartphone gekauft werden – ein Tap reicht.

Die Idee ist nicht ganz neu, konnte sich bisher aber noch nicht durchsetzen. Die pandemiedingten Berührungsängste und die weite Verbreitung von NFC in Smartphones könnte der Technologie eine neue Chancen geben. Die Consumer Electronics Hersteller glauben daran – Digital Signage Anbieter sollten es auch probieren. Bei uns im Büro steht ein NEC InfinityBoard mit NFC – es ist an der Zeit die Technologie auch zu nutzen.