Über die Notwendigkeit von Digital Signage basierten Zutrittsmanagement-Systeme wurde oft diskutiert. Nach fast einem Jahr Corona-Pandemie zeichnet sich im Einzelhandel ein klarer Trend ab. Hochfrequente Handelsformen wie

Supermärkte,

Elektronikmärkte,

die meisten großflächige Filialbetriebe (z.B. Sportfachhändler Decathlon),

zentrale Bankfilialen und

Einkaufszentren/Kaufhäuser mit vielen Eingängen

setzen auf Digital Signage und Sensoren um den Zutritt zu kontrollieren.

So auch die Deutsche Bank Filiale am Marienplatz in München die augenscheinlich ein System von Dimedis einsetzt um in Eingangsbereich den Zutritt zu drei unterschiedlichen Wartezonen für Automaten, Bankschalter und Beratungsterminen zu kontrollieren. Die Systeme scheinen noch recht neu – so ist die prozessuale Einbindung in den Filialalltag noch nicht optimal. Das System fordert Kunden auch zum Eintritt an den Bankschalter und zum Beratungstermin auf, obwohl die Filiale wegen der Feiertage geschlossen war. Aber das sind Feinheiten, die noch optimiert werden können.

Die Positionierung und Sichtbarkeit der Stele im Eingangsbereich ist gut, Kunden nutzen die Stele offensichtlich auch als Orientierung für die Warteschlange vor den Automaten. Der Screen ist damit eine Art Leuchtturm und Informationshub für den Filialbetrieb.,