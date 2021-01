Die neuen interaktiven Touch-Displays von Crystal Display Systems (CDS) sind in 32″, 43″, 49″ und 55″ verfügbar. Weitere Größen der Displays im Industrie-Design bieten die Britten zudem auf Anfrage. Verbaut sind handelsübliche IPS-Panels mit stromsparender LED-Hintergrundbeleuchtung mit einer Helligkeit von 300cd/m². Als Betriebssystem setzt CDS auf Android 7.1, damit der Käufer frei bei der Wahl seiner Software ist. Der Google Playstore ist vorinstalliert. Außerdem verfügen die Touchscreens über einen Micro-SD-Steckplatz, falls zusätzlicher Speicher benötigt wird. Weitere individuelle Anpassung wie schlankeres Design, Aluminiumgehäuse, HDMI-Anschluss und mehr bietet CDS ebenfalls auf Wunsch.



„Wir haben alles weggelassen, was unsere Kunden nicht brauchen, was die neue Serie zu idealen Einstiegs-Werbedisplays für wenig Geld macht. Bestens geeignet für Unternehmen, die einfach ihre eigene App oder einen interaktiven Screen ausstellen möchten, um Kunden anzulocken und mit ihnen zu interagieren“, heißt es von CDS. Konzipiert für den 24/7-Einsatz in öffentlichen Bereichen mit abschließbarem Eingabefach, eignet sich Display-Serie laut Hersteller etwa für den Einsatz in Informationstafeln in Geschäften, Menütafeln im Einzelhandel oder Restaurants, Hotels, Empfangsbereiche oder am Point of Sale. Mehr Infos gibt es auf der Webseite von CDS.