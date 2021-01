Der Art Directors Club Deutschland (ADC) veranstaltet mit ADC Insight eine virtuelle Eventreihe für kreative Inspirationen in der Werbung. Am 28. Januar werden Jicky von Bechtolsheim (CooH WallDecaux) und Tobias Masur (Senior Digital Strategist Wall Decaux) einen Ausblick auf die nächsten und übernächsten Trends der Außenwerbung wagen. Weiterführend werden sie mit den Teilnehmern diskutieren, welchen Stellenwert Kreativität in der Zukunft einnehmen wird und welche Rolle sie in Verbindung mit OOH haben kann, wenn bereits heute künstliche Intelligenz Plakate gestaltet.

Teilnahme am ADC Insight WallDecaux ist kostenlos

Donnerstag, den 28.01.2021 um 11:00-12:00 Uhr auf Zoom